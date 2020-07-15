Геркус высказался о конфликте Карпина с РПЛ

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в своем телеграм-канале высказался о конфликте главного тренера "Ростова" Валерия Карпина с РПЛ.

Напомним, после матча с "Оренбургом" (1:1) специалист критично высказался о руководстве РПЛ, процитировав слова Анатолия Бышовца: "Нет предела человеческой мерзости".

"Они хорошие ребята, замечательная команда, прекрасный руководитель Арташес Арутюнянц, Валерий Карпин - отличный, очень уважаемый мной тренер. Но они не совсем правы. Им тяжело пришлось, и они пострадали сильно. Ими сейчас движут эмоции. Но разве РПЛ и Сергею Прядкину было легко? Взять и договориться со всеми, возобновить Лигу? Сделать так, чтобы для нас, для болельщиков на стадионах и перед экранами вернулся наш футбол? Это тяжёлая неблагодарная, как мы видим, работа и без ошибок ее сделать не удалось. Есть пострадавшие и "Ростов" в большой степени. Их обиду и разочарование можно понять.

Хочется только, чтобы из этой непростой ситуации все участники сделали конструктивные выводы. Лига тогда только станет сильнее, когда клубы будут работать на ее благо, видеть друг в друге партнеров, в зрителях дорогих и уважаемых клиентов. Лига - это и есть клубы, и "Ростов", который на наших глазах превращается в топ-клуб, должен понять, что ответственность за развитие РПЛ лежит прежде всего на клубах, то есть на нем. Перестать воевать и вернуться к конструктивной работе - вот залог успеха", - написал функционер.

После 28 туров чемпионата России "Ростов" занимает 5 место в турнирной таблице.

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