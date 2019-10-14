Геркус высказался о перспективах Тедеско в "Спартаке"

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Геркус высказался о перспективах Тедеско в "Спартаке"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус порассуждал о шансах Доменико Тедеско добиться успеха в "Спартаке".

"Мне сложно сказать, каким будет "Спартак" при Тедеско, потому что адаптация иностранных тренеров проходит по-разному. Кому-то удаётся достигать результатов, кому-то - нет. Сейчас у нас мало иностранных тренеров. Тедеско молодой, очень амбициозный. Когда он учился, его считали очень перспективным, вундеркиндом. Но с непростым характером. Бенедикт Хеведес не смог с ним ужиться в одной команде, поэтому ушёл в "Локомотив".

Тедеско показал хорошие результаты в Бундеслиге, попал в Лигу Чемпионов, что очень сложно сделать в Германии. Но понять, было ли это разово или будет тенденция, ещё трудно. Всё-таки в следующем сезоне он провалился. Возможно, из-за изменений в команде, но когда плохие результаты, вина на тренере тоже лежит.

Я желаю ему успехов. Это новое веяние в нашей жизни: молодой европейский тренер, новатор. Но "Спартак" - непростой клуб с огромной армией очень активных болельщиков. Давление и внимание к нему будет колоссальным, это будет опыт, который отличается от "Шальке". В ближайшие месяцы увидим, насколько ему удастся с этим справиться. Только призываю не торопиться с выводами и смотреть на результаты его работы весной. Всё-таки он приехал в уже готовую команду, которая уже сложилась со старым тренером. Так что тактические новинки будут видны только после зимних сборов.

Для Тедеско назначение в "Спартак" - это движение по горизонтали. "Шальке" при всех своих амбициях - клуб, который не претендует на победу в Бундеслиге. "Спартак" при его проблемах - всегда претендует на успех в чемпионате России. В целом для молодого тренера - нормальный опыт поработать за рубежом. Для него это шаг вперёд, он будет работать вне зоны комфорта. Все великие тренеры работали в трёх-четырёх лигах. И я бы не стал занижать наш чемпионат. Это большой вызов для Тедеско", - цитирует Геркуса "Рейтинг Букмекеров".

Официальная презентация Тедеско в качестве главного тренера "Спартака" должна состояться сегодня.

У руля "красно-белых" немецкий специалист сменит Олега Кононова, при котором команда провалила старт сезона и занимает только 12-е место в турнирной таблице РПЛ. 

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