Геркус высказался о проблемах в РПЛ
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о проблемах в РПЛ, вызванных коронавирусом.
"Есть, конечно, недовольство той ситуацией, в которой сейчас футбол находится. Потому что коронавирус сильно изменил нашу жизнь. И возникло много конфликтных ситуаций. Но давайте посмотрим на хоккей: там что, все хорошо? Там все понимают механизм переноса, кто с кем играет, молодежный состав или нет? Эти ситуации оказались типичными для любой отрасли, где есть команды и переезды. Нельзя сказать, что все справляются блестяще. И что в хоккее принципиально по-другому, и все довольны. Такого нет", - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".
Лидером РПЛ на данный момент является петербургский "Зенит".
Напомним, чемпионат России был прерван почти на три месяца из-за пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22