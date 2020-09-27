Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о проблемах в РПЛ, вызванных коронавирусом.

"Есть, конечно, недовольство той ситуацией, в которой сейчас футбол находится. Потому что коронавирус сильно изменил нашу жизнь. И возникло много конфликтных ситуаций. Но давайте посмотрим на хоккей: там что, все хорошо? Там все понимают механизм переноса, кто с кем играет, молодежный состав или нет? Эти ситуации оказались типичными для любой отрасли, где есть команды и переезды. Нельзя сказать, что все справляются блестяще. И что в хоккее принципиально по-другому, и все довольны. Такого нет", - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".

Лидером РПЛ на данный момент является петербургский "Зенит".

Напомним, чемпионат России был прерван почти на три месяца из-за пандемии коронавируса.

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