Геркус высказался о трансферной стоимости Кверквелии

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Геркус высказался о трансферной стоимости КверквелииПрезидент московского "Локомотива" Илья Геркус высказался о трансферной стоимости защитника своей команды Соломона Кверквелии.

"Мы оцениваем Кверквелию очень высоко. А для российского клуба эта цена будет примерно на 15 процентов выше. Это своего рода премия за то, что после перехода Кверквелии нам будет сложнее забивать этой команде голы. Соломон - топовый защитник для нашего чемпионата. Он адаптирован, знает турнир, всех форвардов лиги. А еще он вообще ничего не боится", - цитирует клубного босса "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним, Геркус рассказал о готовности "Локомотива" выкупить контракт Эдера. | soccernews.ru

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