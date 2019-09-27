Геркус высказался о возможном переходе братьев Миранчуков в "Зенит"
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что думает о возможном переходе братьев Миранчуков в "Зенит". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить 45 миллионов евро за футболистов.
"Никогда не говори никогда. Все возможно. Но не думаю, что "Зенит" столько заплатит 45 миллионов евро. Представляю логику клуба, думаю, цифра нереальна.
Зачем я одной цифрой буду упрощать ход переговоров? Если переговоры ведутся - а я знаю, что они ведутся - то цена может постоянно меняться. Летом была одна цена, зимой будет фактор того, что контракт братьев с "Локомотивом" по времени станет короче еще на полгода", - сказал Геркус.
28 сентября пройдет матч 11-го тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит". Встреча состоится на "РЖД Арене" и начнется в 19:00 (мск).
После 10 туров РПЛ "Локомотив" с 20 баллами занимает 5 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 3 балла.
А еще: Семин надеется на возвращение Алексея Миранчук к матчу с "Зенитом"|http://soccernews.ru
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