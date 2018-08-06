Геркус высказался о возможном подписании Смолова

Теги илья геркуслокомотив москвафедор смолов

Геркус высказался о возможном подписании СмоловаПрезидент московского "Локомотива" Илья Геркус высказался о возможном подписании своим клубом форварда "Краснодара" Федора Смолова.

"Смолов в "Локомотиве" за 9 миллионов евро? Полагаю, ответ будет таким же. Смолов - замечательный спортсмен, играет на высоком уровне. Он показал свой талант. Несколько сезонов его показывает", - цитирует клубного босса "железнодорожников" СЭ.

Напомним, Гильерме приветствует возможный приход Смолова в "Локомотив". | soccernews.ru

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