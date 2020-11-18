Геркус высказался о возможном возвращении в "Зенит"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус на ютуб-канале "Рашен Football" высказался по поводу информации о том, что он вернется в "Зенит".

Напомним, структуре петербургского клуба специалист работал с 2008 по 2011 год.

"Я слышал эти слухи, но никаких предметных переговоров не было. Какие-то были, но не то чтобы я зажегся", - сказал Геркус.

После 14 туров РПЛ "Зенит" занимает 2 место в турнирной таблице.

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