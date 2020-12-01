Геркус высказался о возможном заражении Крыховяка коронавирусом

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявил, что клубу придется не легко в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Зальцбургом" без лидера команды Гжегожа Грыховяка.

Ранее сообщалось, что у хавбека, возможно, коронавирус.

"Если слухи о болезни Крыховяка правдивы и он не сможет принять участие в матче, шансов на победу у "Локомотива" сегодня практически нет. Гжегож - ключевой игрок команды. Даже ничейный результат будет добыть крайне тяжело", - цитирует Геркуса Sport24.

Матч "Локомотив" - "Зальцбург" состоится сегодня, 1 декабря. Начало - в 20:55 (мск).

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