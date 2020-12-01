Геркус высказался о возможном заражении Крыховяка коронавирусом
Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявил, что клубу придется не легко в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Зальцбургом" без лидера команды Гжегожа Грыховяка.
Ранее сообщалось, что у хавбека, возможно, коронавирус.
"Если слухи о болезни Крыховяка правдивы и он не сможет принять участие в матче, шансов на победу у "Локомотива" сегодня практически нет. Гжегож - ключевой игрок команды. Даже ничейный результат будет добыть крайне тяжело", - цитирует Геркуса Sport24.
Матч "Локомотив" - "Зальцбург" состоится сегодня, 1 декабря. Начало - в 20:55 (мск).
А еще: "Локомотив" оштрафован на крупную сумму за нарушение регламента УЕФА Return to play| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Кварацхелия излечился от коронавируса и вернулся в общую группу "Рубина"
-
Лопетеги хочет видеть Иско в "Севильей"
-
"Челси" и Давид Алаба заключат предварительный договор этой зимой
-
Дети Аршавина назвали его лучший матч в карьере
-
Адиев отстранен от работы в "Чайке"
-
Семак о матче с "Уралом" без зрителей: "Странности случаются, но решения принимаем не мы"
-
Месси, Коутиньо и тер Штеген пропустят матч ЛЧ с "Ференцварошем"
-
Самедов дал прогноз на матч "Локомотив" - "Зальцбург"
-
Расписание матчей первой части 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов
-
Мусаев рассказал об ожиданиях матча "Краснодар" - "Ренн" в Лиге Чемпионов
-
Геркус высказался о возможном заражении Крыховяка коронавирусом
-
Комментатор Казанский прокомментировал интервью с Черчесовым
-
Бывший агент Аршавина рассказал о сложностях его перехода в "Арсенал"
-
Названа дата возвращения Марио Фернандеса на поле
-
УЕФА объявил 50 претендентов на попадание в команду года
-
Агент Мусы отреагировал на информацию о договорённости с ЦСКА
-
У Саудовской Аравии могут отобрать право принимать матчи Суперкубка Испании
-
Семак рассказал, чего не хватило "Зениту" для борьбы за выход в плей-офф Лиги Чемпионов
-
Окончательное решение по формату Евро-2020 будет принято в марте
-
Муса отказал "Галатасараю" ради возвращения в ЦСКА