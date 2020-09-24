Геркус высказался о выступлении клубов РПЛ в Лиге Европы

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Геркус высказался о выступлении клубов РПЛ в Лиге Европы

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что думает по поводу вылета "Ростова" из Лиги Европы.

Ранее ростовчане проиграли "Маккаби" из Хайфы (1:2). Во втором раунде московское "Динамо" с таким же счетом проиграло тбилисскому "Локомотиву".

"Зачем это все???" - написал Геркус.

Позже функционер написал: "Баннер "спасибо за евросезон" может стать переходящим. С другой стороны, есть куда еще падать. В начале нулевых мы были где-то ниже двадцатого места. Чемпион даже в групповой этап ЛЧ напрямую не попадал".

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