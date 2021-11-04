Геркус высказался о выступлениях "Зенита" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Экс-президент московского "Локомотива" Илья Геркус высказался о главном тренере "Зенита" Сергее Семаке на фоне выступлений петербургского клуба в Лиге чемпионов.
– После поражения в Турине (2:4) Семак сказал: "Понятно, что лакмусовая бумажка – результаты в Европе. Но дело не столько в уровне сопротивления, сколько в комплектовании команды. Для нас потеря двух игроков – критичная. Если в чемпионате мы можем справляться с потерей лидеров, то в Лиге чемпионов этого недостаточно. Здесь вопрос комплектации". Справедливое замечание?
– Знаете, что мне не нравится? Когда мы анализируем вот такие поражения, почему-то тренер рассматривается отдельно от команды. Считаю, Семак мог бы и на себя немного взять ответственность. Понятно, что у "Ювентуса" более классный состав. Но здесь надо говорить еще и о другом.
– О чем?
– Аллегри сделал выводы из двух поражений в Серии А и из первого матча с "Зенитом". Туринцы играли по-другому по сравнению со встречей в Петербурге. Сильнее, хотя исполнители были плюс-минус те же самые. О чем это говорит? Видна работа тренера.
– Что тогда скажете о Семаке?
– А "Зенит" играл предсказуемо. Семак выбрал примерно такой же план, что и на матч с "Динамо". Но думать, что "Ювентус" не отсматривает игры питерцев и не делает определенных поправок, – довольно легкомысленно...
Во вторник "Юве" просто давил на слабые места команды Семака, подлавливал ее на этом. Хозяева хорошо подготовились тактически. Поэтому я бы не делал упор именно на составе, на комплектовании. Есть тактика. Есть такие старорежимные понятия, как боевой дух, воля к победе, – их тоже обязательно нужно учитывать.
– Есть ли у "Зенита" перспективы в Лиге чемпионов с тренером Семаком?
– В "Зените" на внутренней арене он добился феноменальных результатов. А вот на внешней... Возможно, и стоит задуматься в перспективе о другом специалисте. Смотря чего хочет "Зенит".
Нет, я не говорю, что Семак плохой тренер. Но пока в Лиге чемпионов он стучится в закрытую дверь. С другой стороны, весной "Зенит", похоже, будет играть в плей-офф Лиги Европы. Там соперники все-таки более доступные.
Давайте посмотрим, как проявит себя Сергей Богданович на этом уровне. Мерить его по "Ювентусу" не совсем правильно, – сказал Геркус.
Также не пропустите: "Барселона" может заплатить неустойку за Хави. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" сыграл вничью в гостях с "Галатасараем" в Лиге Европы
-
Сборная Англии огласила заявку на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022
-
Сборная Португалии объявила свою заявку на ноябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022
-
УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
-
Назначение Хави в "Барселону" состоится на этой неделе
Лента новостей
-
"Заря" обыграла софийское ЦСКА в Лиге Конференций
-
"Локомотив" сыграл вничью в гостях с "Галатасараем" в Лиге Европы
-
Воронин рассказал, смог бы заиграть в современном футболе Пеле
-
Воронин высказался о карьерах Смолова и Кокорина
-
Сборная Франции объявила заявку на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022
-
Семин считает Семака лучшим тренером в России
-
Пиоли стал тренером месяца в Серии А
-
Семин прокомментировал изменения в "Локомотиве"
-
Стали известны планы "Барселоны" после назначения Хави
-
"Реал" провел встречу с агентом немецкого супер таланта
-
1
Экс-игрок "Барселоны" требует "Золотой мяч" для Левандовски и даже готов отдать ему свой
-
Агуэро обратился к болельщикам на фоне проблем с сердцем
-
Сборная Англии огласила заявку на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022
-
Сборная Португалии объявила свою заявку на ноябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022
-
Геркус высказался о выступлениях "Зенита" в Лиге чемпионов
-
УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
-
Стало известно, из-за чего травмировался Дембеле и насколько он выбыл
-
Экс-форвард сборной Франции Луи Саа назвал своего фаворита на "Золотой мяч"
-
В "Болонье" прокомментировали информацию об интересе к Миранчуку
-
"Реал Мадрид" объявил о проведении Генеральной ассамблеи сосьос