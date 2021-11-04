Геркус высказался о выступлениях "Зенита" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Экс-президент московского "Локомотива" Илья Геркус высказался о главном тренере "Зенита" Сергее Семаке на фоне выступлений петербургского клуба в Лиге чемпионов.

– После поражения в Турине (2:4) Семак сказал: "Понятно, что лакмусовая бумажка – результаты в Европе. Но дело не столько в уровне сопротивления, сколько в комплектовании команды. Для нас потеря двух игроков – критичная. Если в чемпионате мы можем справляться с потерей лидеров, то в Лиге чемпионов этого недостаточно. Здесь вопрос комплектации". Справедливое замечание?

– Знаете, что мне не нравится? Когда мы анализируем вот такие поражения, почему-то тренер рассматривается отдельно от команды. Считаю, Семак мог бы и на себя немного взять ответственность. Понятно, что у "Ювентуса" более классный состав. Но здесь надо говорить еще и о другом.

– О чем?

– Аллегри сделал выводы из двух поражений в Серии А и из первого матча с "Зенитом". Туринцы играли по-другому по сравнению со встречей в Петербурге. Сильнее, хотя исполнители были плюс-минус те же самые. О чем это говорит? Видна работа тренера.

– Что тогда скажете о Семаке?

– А "Зенит" играл предсказуемо. Семак выбрал примерно такой же план, что и на матч с "Динамо". Но думать, что "Ювентус" не отсматривает игры питерцев и не делает определенных поправок, – довольно легкомысленно...

Во вторник "Юве" просто давил на слабые места команды Семака, подлавливал ее на этом. Хозяева хорошо подготовились тактически. Поэтому я бы не делал упор именно на составе, на комплектовании. Есть тактика. Есть такие старорежимные понятия, как боевой дух, воля к победе, – их тоже обязательно нужно учитывать.

– Есть ли у "Зенита" перспективы в Лиге чемпионов с тренером Семаком?

– В "Зените" на внутренней арене он добился феноменальных результатов. А вот на внешней... Возможно, и стоит задуматься в перспективе о другом специалисте. Смотря чего хочет "Зенит".

Нет, я не говорю, что Семак плохой тренер. Но пока в Лиге чемпионов он стучится в закрытую дверь. С другой стороны, весной "Зенит", похоже, будет играть в плей-офф Лиги Европы. Там соперники все-таки более доступные.

Давайте посмотрим, как проявит себя Сергей Богданович на этом уровне. Мерить его по "Ювентусу" не совсем правильно, – сказал Геркус.

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