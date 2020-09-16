Геркус высказался об иске "Локомотива" к нему

Экс-президент и генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высказался по поводу решения суда отказать московскому клубу в иске к нему.

В конце январе 2020 года "Локомотив" обратился в суд с требованием к функционеру выплатить 144 миллиона рублей.

"Истец преследует нанесение не только материального, но и репутационного ущерба, длительный суд - прямое препятствие развитию моей карьеры.

Со мной тепло попрощались, заплатили шесть окладов, вывесили благодарность на сайте. Спустя год возникла какая-то бумага, что-то придумали, совокупность вопросов не была задана мне, а идет через суд в оскорбительной и унижающейся манере. Иных целей не вижу", - цитирует Геркуса Sport24.

После 7 туров РПЛ "Локомотив" занимает 9 место в турнирной таблице.

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