Геркус высмеял депутата Плетневу. Она призывала отложить возобновление РПЛ

Теги локомотив москваилья геркус

Геркус высмеял депутата Плетневу. Она призывала отложить возобновление РПЛ

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал слова депутата от КПРФ Тамары Плетневой, которая потребовала отложить возобновление сезона РПЛ.

"Явные симптомы горячки. Срочно к доктору депутата", - написал Геркус в твитетре, комментируя заявление депутата.

"Получается, что государство демонстрирует желание помогать не пострадавшей экономике, не малому и среднему предпринимательству, не людям, которые потеряли работу, а футбольному бизнесу и состоятельным игрокам, которые, в отличие от большинства граждан нашей страны, получают легальное право не соблюдать самоизоляцию с ограничительными мерами и продолжать зарабатывать деньги", - сказала Плетнева.

По последним данным, в России было выявлено 370 680 заболевших коронавирусом.

Ранее стало известно, что сезон РПЛ возобновится 21 июня.

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