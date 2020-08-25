Геркус высоко оценил работу ЦСКА на трансферном рынке этим летом

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус в своем телеграм-канале прокомментировал трансферы ЦСКА этим летом.

Ранее "Армейцы" подписали нападающего Адольфо Гайча, хавбека Бахтиера Зайнутдинова и защитника Бруно Фукса.

"ЦСКА тем временем проводит лучшую трансферную кампанию в Премьер-лиге. Вслед за Адольфо Гайчем и Бахтияром Зайнутдиновым ЦСКА подписывает очень приличного перспективного центрального защитника - игрока стартового состава молодежной сборной Бразилии Бруно Фухса.

Серьезная заявка на призовые места от ЦСКА. Очень интригующе", - написал Геркус.

А еще: ЦСКА объявил о переходе игрока сборной Казахстана Зайнутдинова| http://soccernews.ru