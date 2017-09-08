Геркус: "Я рад, что "Локомотив" сумели навязать "Зениту" борьбу за чемпионство"
Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что он доволен тем, как команда начала этот сезона.
"Здорово, что мы навязали борьбу "Зениту". Но конкурент отличается от нас, да и всех остальных, трансферной активностью. Мы признаем, что "Зенит" очень силен с учетом подбора футболистов. Мы максимально серьезно относимся к этому соперничеству, но не хотим делать громких заявлений", - приводит слова Геркуса официальный сайт клуба.
После 8 туров "Локомотив" занимает второе место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Зенита" на одно очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|8
|20
|2
|Локомотив Москва
|8
|19
|3
|ЦСКА Москва
|9
|16
|4
|Ростов
|8
|15
|5
|Краснодар
|8
|15
|6
|Рубин
|8
|14
|7
|Ахмат
|8
|12
|8
|Уфа
|8
|10
|9
|Спартак Москва
|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
|7
|14
|СКА Хабаровск
|8
|6
|15
|Анжи
|8
|6
|16
|Амкар
|9
|5