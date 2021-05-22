Геркус ярко отреагировал на выход Заремы из совета директоров "Спартака"

Теги илья геркусзарема салиховаспартак москвашамиль газизов

Геркус ярко отреагировал на выход Заремы из совета директоров "Спартака"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус пошутил по поводу выхода Заремы Салиховой из совета директоров "Спартака".

"18 дней в совете директоров. Побит рекорд Шамиля Газизова по стремительности карьеры в этом клубе. Колесо вертится всё быстрее", - написал Геркус в своём телеграм-канале.

Зарема официально вошла в совет директоров "Спартака" 3 мая. Её уход связан с несогласием выбора нового главного тренера для команды.

Газизов с июля по декабрь 2020 года занимал пост генерального директора "Спартака". Пока он был в клубе, "красно-белые" всерьёз боролись за чемпионство.

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