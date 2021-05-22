Геркус ярко отреагировал на выход Заремы из совета директоров "Спартака"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус пошутил по поводу выхода Заремы Салиховой из совета директоров "Спартака".

"18 дней в совете директоров. Побит рекорд Шамиля Газизова по стремительности карьеры в этом клубе. Колесо вертится всё быстрее", - написал Геркус в своём телеграм-канале.

Зарема официально вошла в совет директоров "Спартака" 3 мая. Её уход связан с несогласием выбора нового главного тренера для команды.

Газизов с июля по декабрь 2020 года занимал пост генерального директора "Спартака". Пока он был в клубе, "красно-белые" всерьёз боролись за чемпионство.

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