Геркус ярко высказался о ситуации с Фернандешем

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Геркус ярко высказался о ситуации с Фернандешем

Бывший президент и генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что думает о ссоре с агентом полузащитника клуба Мануэла Фернандеша из-за продления контракта. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Я стараюсь такие вещи, как продление контракта с Фернандешем, не комментировать, но раз с другой стороны вышло 15 интервью агента, то я чувствую себя раскрепощённо в отношении него. По Фернандешу ситуация обстояла следующим образом. В феврале прошлого года мы сели за переговоры с Фернандешем, которого я очень ценю и уважаю, как игрока - его вклад в наши успехи невозможно переоценить.

Предложение ему мы сделали ещё до матча с "Ниццей". Предлагали ему контракт на год с совокупными выплатами, которые состоят из постоянной и переменной части. До этого у него была только постоянная часть. Если сложить постоянную и переменную части, то он получал бы по новому контракту лишь на € 100 тыс. в год меньше, чем по предыдущему. При условии, что он играл бы в 20 матчах сезона больше 45 минут. Если бы сыграл 18 матчей, тогда бы на € 350 тыс. меньше. Общий доход предполагал снижение, но не на 40%, как все пишут. Если бы не сыграл ни одного матча, то на € 600 тыс. получал бы меньше, чем по действующему соглашению. 

Конечно, в совете директоров были мнения за продление контракта с Фернандешем, раз вопрос о нём поднимался. Я показывал наше предложение, показывал его требования - € 4 млн, которые, они по словам Барбозы, якобы не просили. Выходило € 9 млн чистыми за два года. И это ок? Кто бы я был, если бы подписал такое?" - заявил Геркус.

Фернандеш перешел в "Локомотив" в 2014 году. С клубом он стал чемпионом России (2017/18) и обладателем Кубка России (2014/15, 2016/17).

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