Геркус: "За Алексея Миранчука "Зенит" должен предложить безумную сумму"

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Геркус: "За Алексея Миранчука "Зенит" должен предложить безумную сумму"Президент московского "Локомотива" Илья Геркус высказался о возможном переходе полузащитника его команды Алексея Миранчука в питерский "Зенит".

"Зенит" знает о существовании Миранчука, динамике, следит за ним. Мы тоже примерно знаем, кто и как в "Зените" играет. На уровне общего знания. Конечно, они понимают, что возможно в этой ситуации, а что невозможно. Хотел бы "Зенит" при определенных обстоятельствах его приобрести? Думаю, да, безусловно. Особенно, если бы мы сказали: "Ребята, без проблем".

Поверьте, если мы начнем переговоры, то сразу с цены, которая будет близка к финальной. Это не то, что два незнакомых человека начинают на улице за какую-то вещь торговаться. Подходя к "Старбаксу", вы примерно представляете, сколько будет стоить латте и какой он на вкус.

"Зенит" должен прийти с предложением, которое должно нас переубедить. Они должны предвидеть наши аргументы и контраргументы. Переводя на обычный язык, это должна быть безумная цифра. Думаю, поэтому они и не идут - не готовы платить столько", - цитирует клубного босса "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним, Геркус высказался о трансферной стоимости Головина. | soccernews.ru

комментарии
Сол

Что около миллиона я надеюсь

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Олег

)))Хахаха)) Клоун))наши жопоногие футболеры-пидоры,стоят максимум мешок картошки)))безумную сумму он захотел, ни один игрок после Аршавина ни стоит ничего

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