Геркус заявил, что главному тренеру "Уфы" Вадиму Евсееву ищут замену

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что главный тренер "Уфы" покинет клуб и ему уже ищут замену.

"Евсееву действительно ищут замену", - написал функционер в своем телеграм-канале.

Ранее в "Уфе" опровергли отставку главного тренера.

После 10 туров команда занимает 15 место.

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