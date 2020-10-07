Геркус заявил, что главному тренеру "Уфы" Вадиму Евсееву ищут замену
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что главный тренер "Уфы" покинет клуб и ему уже ищут замену.
"Евсееву действительно ищут замену", - написал функционер в своем телеграм-канале.
Ранее в "Уфе" опровергли отставку главного тренера.
После 10 туров команда занимает 15 место.
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