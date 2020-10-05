Геркус заявил, что Кузяев не перейдет в "Локомотив"
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что экс-хавбек "Зенита" Далер Кузяева не станет игроком московского клуба.
Ранее сообщалось, что футболист согласовал с "железнодорожниками" трехлетний контракт.
"Далера Кузяева в "Локомотиве" не будет", - написал Геркус в твиттере.
Кузяев выступал за "Зенит" с 2017 по 2020 год, сыграл 94 матча, забил 12 голов и сделал 9 ассистов. С 31 июля игрок находится в статусе свободного агента.
А еще: СМИ: Кузяев не подписывал контракт с "Локомотивом" и ведёт переговоры с другим клубом| http://soccernews.ru
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