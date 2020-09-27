Геркус заявил, что Миранчуку будет сложно адаптироваться в "Аталанте"

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Геркус заявил, что Миранчуку будет сложно адаптироваться в "Аталанте"

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказался по поводу адаптации Алексея Миранчука в "Аталанте", в которую он перешел этим летом за 14,5 миллиона евро.

"Сможет ли Алексей заиграть в "Аталанте" - большой вопрос. Я знаю, что в него там верят. Его ждали и хотели. У него будут огромные шансы там заиграть. Но он первый раз выпадает из зоны комфорта. В "Локомотиве" Алексей знал абсолютно все - он там вырос, у него мама и брат. Он знает каждый камушек, каждую травинку, каждую трещинку на стене в раздевалке, каждый гвоздик. Ему 25 лет. Он - взрослый, состоявшийся игрок. Из такой обстановки футболист выдирается и отправляется в страну, где не знает языка. Там другой темп, другие ребята, другие отношения в коллективе. Нашим игрокам сложно адаптироваться заграницей - это не тайна. Есть барьер. И этот барьер очень непросто преодолеть", - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".

На данный момент футболист продолжает восстанавливаться после травмы.

А еще: "Аталанта" без Миранчука переиграла "Торино"| http://soccernews.ru
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