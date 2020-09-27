Геркус заявил, что Миранчуку будет сложно адаптироваться в "Аталанте"
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказался по поводу адаптации Алексея Миранчука в "Аталанте", в которую он перешел этим летом за 14,5 миллиона евро.
"Сможет ли Алексей заиграть в "Аталанте" - большой вопрос. Я знаю, что в него там верят. Его ждали и хотели. У него будут огромные шансы там заиграть. Но он первый раз выпадает из зоны комфорта. В "Локомотиве" Алексей знал абсолютно все - он там вырос, у него мама и брат. Он знает каждый камушек, каждую травинку, каждую трещинку на стене в раздевалке, каждый гвоздик. Ему 25 лет. Он - взрослый, состоявшийся игрок. Из такой обстановки футболист выдирается и отправляется в страну, где не знает языка. Там другой темп, другие ребята, другие отношения в коллективе. Нашим игрокам сложно адаптироваться заграницей - это не тайна. Есть барьер. И этот барьер очень непросто преодолеть", - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".
На данный момент футболист продолжает восстанавливаться после травмы.
А еще: "Аталанта" без Миранчука переиграла "Торино"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17