Геркус: "Зенит" играет не по-чемпионски"
Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус оценил выступления "Зенита" в текущем сезоне.
"Скоро в Питере начнется перестройка. Мы видим, что сейчас "Зенит" играет не по-чемпионски. Правда, вылет из кубка не показатель.
"Зенит" имеет проблемы в обороне, опорной зоне, на правом фланге атаки тоже не понятно, что будет с Азмуном, останется или нет, что будет с Дзюбой, будет ли он на том же уровне или будет слабеть. Все бывает, все мы люди.
Также ничего не понятно о будущем тренера. Вот когда у "Зенита" будет такой трудный год, то можно будет прыгнуть на первую строчку, поэтому никогда нельзя сказать на сто процентов про чемпионство", - приводит слова Геркуса "Рейтинг Букмекеров".
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