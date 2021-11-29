Геркус жестко отреагировал на задержания фанатов ЦСКА после матча с "Зенитом"

Фото: инстаграм Ильи Геркуса/Автор неизвестен

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о задержании болельщиков ЦСКА после окончания матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:2).

"Клуб, разумеется, знал о готовящемся, о таких вещах неофициально предупреждают. Полиция, скорее всего, тоже знала. Чрезмерная реакция — вязать весь сектор, а не непосредственно тех, кто жег файеры, — вот это было удивительно. Что-то сломалось в полиции. Или между клубом и полицией. Какая-то важная коммуникация. Никакой логикой, никакой заботой о безопасности такие действия (и бездействия) объяснить нельзя. Классический случай чрезмерного неоправданного применения насилия в отношении ни в чем не виновных людей. В результате тысячам нанесли ущерб. Сотни тысяч получили наглядный пример, как небезопасно проводить время на футболе, как за здорово живешь можно получить неприятностей. Тяжелейший удар нанесен по нашему футболу. Последствия будут аукаться очень долго. Печально", — написал Геркус в своем Telegram-канале.

Напомним, что по окончании матча ЦСКА - "Зенит" фанатов в течение нескольких часов не выпускали со стадионов. Более 400 болельщиков московского клуба были арестованы и погружены в автозаки. По некоторым данным, причиной задержания стало использование болельщиками пиротехнических средств во время матча.

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