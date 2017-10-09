Германия - Азербайджан - 5:1, Норвегия - Северная Ирландия - 1:0 (обзор)

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Германия - Азербайджан - 5:1, Норвегия - Северная Ирландия - 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры матчей отборочного турнира Чемпионата Мира-2018.

Видео: Германия - Азербайджан - 5:1.

Видео: Норвегия - Северная Ирландия - 1:0.

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