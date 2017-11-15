Германия - Франция - 2:2 (обзор)

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Германия - Франция - 2:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между сборными Германии и Франции (2:2).

Видео: Германия - Франция.

 

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5 Хоффенхайм 11 19
6 Ганновер 96 11 18
7 Айнтрахт Франкфурт 11 18
8 Боруссия Менхенгладбах 11 18
9 Байер Леверкузен 11 16
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13 Майнц 05 11 12
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