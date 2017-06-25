Германия и Чили вышли в полуфинал Кубка Конфедераций

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Германия и Чили вышли в полуфинал Кубка Конфедераций

Завершились матчи третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций-2017 в группе В.

Германия обыграла Камерун (3:1), а Чили сыграло вничью с Австралией (1:1).

Таким образом путевки в полуфинал завоевали Германия и Чили.

Положение команд: Германия - 7, Чили - 5, Австралия - 2, Камерун - 1.

Не пропустите: Германия побеждает Камерун и выходит в полуфинал с первого места. | http://soccernews.ru

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2 Мексика 3 7
3 Россия 3 3
4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Чили 2 4
2 Германия 2 4
3 Австралия 2 1
4 Камерун 2 1
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