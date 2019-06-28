Германия и Испания сразятся в финале молодёжного Евро-2019

Определились финалисты молодёжного чемпионата Европы, который проходит в Италии.

В решающем матче сыграют сборные Германии и Испании. Немцы в полуфинале разобрались с Румынией, а испанцы разгромили Францию.

Германия (U-21) – Румыния (U-21) - 4:2

Голы: 1:0 – 21 Амири, 1:1 – 26, пенальти Пушкаш, 1:2 – 44 Пушкаш, 2:2 – 51, пенальти Вальдшмидт, 3:2 – 90 Вальдшмидт, 4:2 – 90 Амири.

Германия: Нюбель, Та, Баумгартль, Миттельштедт, Клостерманн, Дауд (Кох, 90), Нойхаус (Нмеча, 79), Озтуналы, Эггештайн (Майер, 89), Амири, Вальдшмидт.

Румыния: Раду, Неделчару, Маня, Пашкану, Бэлуцэ, Хаджи, Штефан, Чикылдэу (Чобану, 69), Ман, Пушкаш (Петре, 87), Иван (Коман, 55).

Удаление: Пашкану (90).



Испания (U-21) – Франция (U-21) - 4:1

Голы: 0:1 – 16, пенальти Матета, 1:1 – 28 Марк Рока, 2:1 – 45, пенальти Ойарсабаль, 3:1 – 47 Ольмо, 4:1 – 66 Майораль.

Испания: Сивера, Вальехо, Нуньес, Фирпо, Агиррегабириа, Форнальс, Ольмо, Марк Рока, Фабиан Руис (Мерино, 85), Ойарсабаль (Майораль, 63), Себальос (Солер, 74).

Франция: Бернардони, Конате, Дагба (Амьян, 22), Упамекано, Балло, Ауар, Тузар (Дембеле, 58), Иконе, Гендузи, Рен-Аделаид, Матета (Тюрам, 71).

Финальный матч состоится в воскресенье, 30 июня, в 21:45 по московскому времени на стадионе "Фриули" в Удине.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Аякс" (2011-2015). | http://soccernews.ru