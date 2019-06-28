Германия и Испания сразятся в финале молодёжного Евро-2019
Определились финалисты молодёжного чемпионата Европы, который проходит в Италии.
В решающем матче сыграют сборные Германии и Испании. Немцы в полуфинале разобрались с Румынией, а испанцы разгромили Францию.
Германия (U-21) – Румыния (U-21) - 4:2
Голы: 1:0 – 21 Амири, 1:1 – 26, пенальти Пушкаш, 1:2 – 44 Пушкаш, 2:2 – 51, пенальти Вальдшмидт, 3:2 – 90 Вальдшмидт, 4:2 – 90 Амири.
Германия: Нюбель, Та, Баумгартль, Миттельштедт, Клостерманн, Дауд (Кох, 90), Нойхаус (Нмеча, 79), Озтуналы, Эггештайн (Майер, 89), Амири, Вальдшмидт.
Румыния: Раду, Неделчару, Маня, Пашкану, Бэлуцэ, Хаджи, Штефан, Чикылдэу (Чобану, 69), Ман, Пушкаш (Петре, 87), Иван (Коман, 55).
Удаление: Пашкану (90).
Испания (U-21) – Франция (U-21) - 4:1
Голы: 0:1 – 16, пенальти Матета, 1:1 – 28 Марк Рока, 2:1 – 45, пенальти Ойарсабаль, 3:1 – 47 Ольмо, 4:1 – 66 Майораль.
Испания: Сивера, Вальехо, Нуньес, Фирпо, Агиррегабириа, Форнальс, Ольмо, Марк Рока, Фабиан Руис (Мерино, 85), Ойарсабаль (Майораль, 63), Себальос (Солер, 74).
Франция: Бернардони, Конате, Дагба (Амьян, 22), Упамекано, Балло, Ауар, Тузар (Дембеле, 58), Иконе, Гендузи, Рен-Аделаид, Матета (Тюрам, 71).
Финальный матч состоится в воскресенье, 30 июня, в 21:45 по московскому времени на стадионе "Фриули" в Удине.
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