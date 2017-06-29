Германия и Мексика объявили составы на полуфинал Кубка Конфедераций

Сборные Германии и Мексики объявили составы на сегодняшний полуфинал Кубка Конфедераций, который начнется в 21:00 по мск.

Мексика: Очоа, Морено, Араухо, Аланис, Лайюн, Эррера, До Сантос, Дос Сантос, Акино, Эрнандес, Хименес.

Германия: Тер Штеген, Хектор, Гинтер, Хенрикс, Дракслер, Горетцка, Вернер, Штиндль, Рюдигер, Киммих, Руди.

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