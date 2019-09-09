Германия и Нидерланды одержали уверенные победы в матчах отбора Евро-2020

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Германия и Нидерланды одержали уверенные победы в матчах отбора Евро-2020

Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе С. Германия на выезде победила Северную Ирландию, Нидерланды в гостях разгромили Эстонию.

Северная Ирландия – Германия - 0:2 (0:0)
Голы: Хальстенберг, 48 - 0:1, Гнабри, 90+2 - 0:2

Германия: Нойер, Киммих, Зюле, Гинтер (Та, 40), Клостерманн, Брандт, Кроос, Ройс (Джан, 85), Гнабри, Хальстенберг, Вернер (Хавертц, 68).

Эстония – Нидерланды - 0:4 (0:1)
Голы: Бабел, 17 - 0:1, Бабел, 47 - 0:2, Депай, 76 - 0:3, Вейналдум, 87 - 0:4

Нидерланды: Силлессен, ван Дейк, де Лигт, Блинд, Велтман, Проппер, Вейналдум, де Йонг (де Йонг, 71), Бабел (Стротман, 84), Мален (Бергейс, 63), Депай.

Положение команд: Германия, Северная Ирландия - 12, Нидерланды - 9, Беларусь - 3, Эстония - 0.

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Бельгия уничтожила Шотландию в отборе Евро-2020

Бельгия уничтожила Шотландию в отборе Евро-2020

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