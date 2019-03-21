Германия и Сербия сыграли 1:1 в товарищеском матче
Товарищеский матч Германия - Сербия завершился результативной ничьей.
Германия - Сербия - 1:1.
Голы: Йович, 12 - 0:1, Горетцка, 69 - 1:1.
Германия: Нойер (тер Стеген, 46), Клостерманн (Керер, 90), Та, Зюле, Киммих, Брандт (Горетцка, 56), Гюндоган, Сане, Хавертц (Ройс, 46), Хальстенберг, Вернер.
Сербия: Дмитрович, Миленкович, Богосовац (Митрович, 80), Рукавина, Спайич, Максимович (Йовичич, 88), Гачинович (Радонич, 62), Лазович(Живкович, 79), Милинкович-Савич (Лукич, 62), Ляйич, Йович (Павков, 71).
Сегодня, 21 марта сборная России встретится с Бельгией. Начало - в 22:45.
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