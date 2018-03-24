Германия – Испания - 1:1 (обзор)

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Германия – Испания - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между сборными Германии и Испании.

Не пропустите: В равной игре Германия и Испания заключили мир. | http://soccernews.ru

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В равной игре Германия и Испания заключили мир

В равной игре Германия и Испания заключили мир

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 27 66
2 Шальке 27 49
3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 27 44
6 РБ Лейпциг 27 43
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
17 Кельн 27 20
18 Гамбург 27 18
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