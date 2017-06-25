Германия - Камерун - 3:1 (обзор)

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Германия - Камерун - 3:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций-2017 между сборными Германии и Камеруна (3:1).

Видео: Германия - Камерун.

Не пропустите: Германия побеждает Камерун и выходит в полуфинал с первого места. | http://soccernews.ru

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4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Чили 2 4
2 Германия 2 4
3 Австралия 2 1
4 Камерун 2 1
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