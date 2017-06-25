Германия - Камерун. Стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Камеруна, которые сыграют в матче третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций.

Германия: тер Штеген, Гинтер, Платтенхардт, Рюдигер, Киммих, Зюле, Руди, Джан, Дракслер, Демирбай, Вернер.

Камерун: Ондоа, Мабука, Нгаду-Нгаджуй, Тейку, Фай, Ангисса, Сиани, Манджек, Бассогог, Муканджо, Абубакар.

Матч начнется в 18:00 мск.

Напомним, что после двух туров Камерун имеет в своем активе 1 очко и для выхода в плей-офф должен побеждать. Германия с 4 очками может довольствоваться и ничьей.

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