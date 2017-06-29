Германия - Мексика - 4:1 (обзор)

Теги германиямексика

Германия - Мексика - 4:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор полуфинального матча Кубка Конфедераций между сборными Германии и Мексики (4:1).

Обзор: Германия - Мексика.

Не пропустите: Германия нокаутирует Мексику на "Фиште" и выходит в финал Кубка Конфедераций. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Топ-10 трансферов июня

Топ-10 трансферов июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Португалия 3 7
2 Мексика 3 7
3 Россия 3 3
4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Германия 3 7
2 Чили 3 5
3 Австралия 3 2
4 Камерун 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов