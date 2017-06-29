Германия нокаутирует Мексику на "Фиште" и выходит в финал Кубка Конфедераций

Соперник сборной Чили по финалу Кубка Конфедераций определялся в Сочи. За путевку в главный матч турнира на стадионе "Фишт" боролись команды Германии и Мексики. Перед матчем букмекеры отдавали небольшое предпочтение действующим чемпионам мира. Однако и латиноамериканцы по ходу турнира зарекомендовали себя только с лучшей стороны, выбив из розыгрыша сборную России. Поэтому любители футбола были вправе ожидать настоящий футбольный спектакль.

Встреча началась довольно живо. Даже показалось, что мексиканцы готовы предложить команде Йоахима Лёва свой сценарий игры. Однако уже на 6-й минуте счет был открыт неожиданным образом. Очень простая атака прошла у немецкой сборной. Хенрикс прошел правым флангом и отдал в центр, куда набегал Горецка. Леон из-за пределов штрафной пробил не сильно, но точно в дальний угол впритирку со штангой – 1:0.

Пока футболисты сборной Мексики пытались понять, что произошло, в их ворота влетел второй мяч. Его автором стал все тот же Горецка. Только на этот раз Леона к воротам вывел проникающим пасом вразрез Тимо Вернер. Горецка подхватил мяч в штрафной площади и ударом в дальний угол оформил дубль в этом матче – 2:0.

Такой поворот событий серьезным образом сказался на игре мексиканцев. К слову, для них все в этом матче могло закончиться уже на 19-й минуте. Однако после паса на ход от Хендрикса, Вернер не реализовал выход один на один.

Только во второй половине тайма мексиканцы немного пришли в себя и соорудили два голевых момента. На 33-й минуте Дос Сантос выскочил с угла один на один с Тер Штегеном, и метил в дальний гол. Вратарь немецкой сборной отбил мяч ногой. А добивание от Джонатана Тер Штеген легко забрал в руки.

Практически сразу же команда Карлоса Осорио имела еще один отличный шанс забить. Дос Сантос отдал на Эрнандеса идеальную по точности передачу, а тот, оказавшись в пяти метрах от ворот, решил перебросить голкипера немецкой команды. Но перебросил он и ворота соперника.

Перерыв должен был пойти на пользу мексиканцам, которым во втором тайме предстояло решить сложную задачу – отыграть два мяча. Для этого нужно было идти вперед большими силами, но немцы очень грамотно оборонялись. И все же на 52-й минуте "трехцветным" удалось организовать быструю атаку, в ходе которой Эрнандес вывел к воротам Хименеса. Рауль на замахе убрал одного защитника и пробил по воротам, но попал точно в Тер Штегена. Немцы тут же организовали ответку с выходом Вернера один на один. Правда угол был острым, да и Морено подталкивал в спину, так что точным удар у Тимо не получился.

А на 59-й минуте все в этом матче стало понятно. Безупречную комбинацию разыграли немецкие футболисты, сделав счет 3:0. Из центральной зоны пас прошел налево Гектору, который на грани офсайда принимал передачу. Он четко покатил сферу вдоль ворот, а Вернеру никто не помешал с близкого расстояния расстрелять пустые ворота Очоа.

С этого момента команда Йоахима Лёва могла уже позволить себе многое. И даже – атаковать сопернику большими силами. Впрочем, до конца матча мексиканцы создали лишь несколько по-настоящему опасных моментов. В одном из эпизодов вышедший на замену Фабиан бил с острого угла, но угодил в сетку с внешней стороны ворот. На 76-й минуте Хименес после подачи с фланга бил головой, но попал в перекладину. А спустя 8 минут уже Тер Штегену пришлось демонстрировать класс. Вратарь немецкой сборной отразил опаснейший удар под перекладину от Маркеса.

И все мексиканцам удалось распечатать ворота команды Йоахима Лёва. На 89-й минуте "трехцветные" заработали штрафной и пока немцы готовились обороняться, соперник быстро разыграл стандарт. Фабиан плотно приложился к мячу, застав тер Штегена врасплох – 3:1.

Впрочем, надежда на спасение угасла практически тут же. В ответной атаке немецкой команды Брандт сыграл на Джана, а тот запустил мяч Юнесу. Сблизился хавбек с левого края с Очоа и точно пробил в дальний угол – 4:1.

Сборная Германии по делу переиграла Мексику в полуфинале и теперь в матче за трофей сразится с командой Чили.

Германия – Мексика – 4:1

Голы: Горецка, 6 – 1:0. Горецка, 8 – 2:0. Вернер, 59 – 3:0. Фабиан, 89 – 3:1. Юнес, 90+1 – 4:1.

Германия: Тер Штеген, Рюдигер, Хенрихс, Гинтер, Киммих, Хектор, Руди, Горецка (Джан, 67), Штиндль (Брандт, 78), Дракслер (Юнес, 81), Вернер.

Мексика: Очоа, Лайюн, Морено, Аланис, Араухо, Хонатан Дос Сантос (Маркес, 66), Акино (Лосано, 46), Эррера, Эрнандес, Хименес, Джованни Дос Сантос (Фабиан, 62).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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