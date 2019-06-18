Германия обыграла Данию на молодежном Евро

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Германия обыграла Данию на молодежном Евро

Сборная Германии обыграла Данию в матче 1-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы.

Германия - Дания - 3:1 (1:0)

Голы: Рихтер, 28 - 1:0, Рихтер, 52 - 2:0, Вальдшмидт, 65 - 3:0, Сков, 73 (с пенальти) - 3:1. 

Германия: Нюбель, Та, Клостерманн, Баумгартль, Хенрикс, Озтунали, Дахуд (Сердар, 79), М.Эггештайн, Майер (Нойхаус, 46), Вальдшмидт, Рихтер (Амири, 70).

Дания: Иверсен, Педерсен, Расмуссен, Нельссон, Кристенсен, Биллинг (Дуэлунн, 80), Йенсен, Андерсен (Абильдгор, 70), Брун Ларсен (Винн, 80), Сков, Ингвартсен.

Ранее в параллельной встрече группы B Австрия одолела Сербию со счетом 2:0.

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