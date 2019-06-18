Германия обыграла Данию на молодежном Евро
Сборная Германии обыграла Данию в матче 1-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы.
Германия - Дания - 3:1 (1:0)
Голы: Рихтер, 28 - 1:0, Рихтер, 52 - 2:0, Вальдшмидт, 65 - 3:0, Сков, 73 (с пенальти) - 3:1.
Германия: Нюбель, Та, Клостерманн, Баумгартль, Хенрикс, Озтунали, Дахуд (Сердар, 79), М.Эггештайн, Майер (Нойхаус, 46), Вальдшмидт, Рихтер (Амири, 70).
Дания: Иверсен, Педерсен, Расмуссен, Нельссон, Кристенсен, Биллинг (Дуэлунн, 80), Йенсен, Андерсен (Абильдгор, 70), Брун Ларсен (Винн, 80), Сков, Ингвартсен.
Ранее в параллельной встрече группы B Австрия одолела Сербию со счетом 2:0.
Не пропустите: Президент ПСЖ: "Никто не заставлял Неймара переходить в наш клуб"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
Роберто Мартинес заявил, что Лукаку должен покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
1
Фалькао: "Когда Аргентина проигрывает, виноват Месси, такую цену платит лучший игрок мира"
-
Семак - о праздновании чемпионства: "Кто не умел танцевать, стал танцевать. Кто не умел петь, запел"
-
Германия обыграла Данию на молодежном Евро
-
Нойштедтер может перейти этим летом в "Бешикташ"
-
Алессандро Неста возглавил "Фрозиноне"
-
"Барселона" готова вернуть Неймара, если он извинится
-
"Байер" подписал защитника "Аякса"
-
Тебас: "Если Неймар будет хорошо себя вести, я буду рад видеть его в Примере"
-
"Крылья Советов" сыграют в Австрии с "Хайдуком"
-
Коутиньо не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед" из уважения к "Ливерпулю"
-
1
Менди потроллил Александра Зинченко и Кевина Де Брейне
-
У Классона подозрение на разрыв крестообразных связок
-
Президент ПСЖ: "На все 200% уверен, что Мбаппе останется в команде"
-
1
"Дижон" подписал юного Месси
-
Генрих Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена
-
В "Роме" прокомментировали уход Тотти
-
1
Суарес - первый в списке спортивных злодеев по версии ESPN
-
Капитан "Ростова" Гацкан продлил контракт с клубом на год
-
2
Болт: "Манчестер Юнайтед" должен строить игру вокруг Погба"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16