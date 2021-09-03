Германия обыграла Лихтенштейн, Англия и Бельгия разгромили своих соперников

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В 4-м туре квалификации ЧМ-2022 Бельгия разгромила Эстонию, Англия уверенно разобралась с Венгрией, а Германия победила Лихтенштейн.

Эстония - Бельгия 2:5

Голы: Кяйт, 2 - 1:0, Ванакен, 22 - 1:1, Лукаку, 29 - 1:2, Лукаку, 52 - 1:3, Витцель, 65 - 1:4, Фоке, 76 - 1:5, Сорга, 83 - 2:5

Эстония: Хейн, Кууск, Метс, Тамм, Пикк (Калласте, 69), Крейда, Пури (Лиландер, 80), Васильев (Зенев, 86), Саппинен (Сорга, 69), Аньер (Синявский, 80), Кяйт.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд (Дендонкер, 83), Боята, Денайер, Карраско (Лукебакио, 83), Ванакен, Витцель, Азар (Локонга, 74), Салемакерс (Фоке, 66), Троссард, Лукаку (Бентеке, 74).



Венгрия - Англия 0:4

Голы: Стерлинг, 55 - 0:1, Кейн, 63 - 0:2, Магуайр, 69 - 0:3, Райс, 87 - 0:4

Венгрия: Гулачи, Фиола, Кечкеш, Орбан, Болла (Варга, 70), Собослаи, Кляйнхайслер (Газдаг, 82), Шаллаи (Шаллои, 66), Шафер, Салаи, Салаи.

Англия: Пикфорд, Шоу, Уокер, Стоунз, Магуайр, Маунт (Лингард, 84), Филлипс, Райс (Хендерсон, 88), Грилиш (Сака, 88), Стерлинг, Кейн.



Лихтенштейн - Германия 0:2

Голы: Вернер, 41 - 0:1, Сане, 77 - 0:2

Лихтенштейн: Бюхель, Малин (Колльманн, 83), Геппель, Хофер, Кауфманн, Фроммельт, Вольфингер (Йылдыз, 83), Хаслер, Зеле (Вольфингер, 61), Фрик (Грюненфельдер, 71), Фрик (Кардешоглу, 71).

Германия: Лено, Баку (Хофманн, 60), Гозенс, Керер, Зюле, Киммих (Виртц, 82), Мусиала (Ройс, 60), Гюндоган (Горетцка, 73), Хавертц (Гнабри, 60), Сане, Вернер.

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