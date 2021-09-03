Германия обыграла Лихтенштейн, Англия и Бельгия разгромили своих соперников
Фото: твиттер УЕФА
В 4-м туре квалификации ЧМ-2022 Бельгия разгромила Эстонию, Англия уверенно разобралась с Венгрией, а Германия победила Лихтенштейн.
Эстония - Бельгия 2:5
Голы: Кяйт, 2 - 1:0, Ванакен, 22 - 1:1, Лукаку, 29 - 1:2, Лукаку, 52 - 1:3, Витцель, 65 - 1:4, Фоке, 76 - 1:5, Сорга, 83 - 2:5
Эстония: Хейн, Кууск, Метс, Тамм, Пикк (Калласте, 69), Крейда, Пури (Лиландер, 80), Васильев (Зенев, 86), Саппинен (Сорга, 69), Аньер (Синявский, 80), Кяйт.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд (Дендонкер, 83), Боята, Денайер, Карраско (Лукебакио, 83), Ванакен, Витцель, Азар (Локонга, 74), Салемакерс (Фоке, 66), Троссард, Лукаку (Бентеке, 74).
Венгрия - Англия 0:4
Голы: Стерлинг, 55 - 0:1, Кейн, 63 - 0:2, Магуайр, 69 - 0:3, Райс, 87 - 0:4
Венгрия: Гулачи, Фиола, Кечкеш, Орбан, Болла (Варга, 70), Собослаи, Кляйнхайслер (Газдаг, 82), Шаллаи (Шаллои, 66), Шафер, Салаи, Салаи.
Англия: Пикфорд, Шоу, Уокер, Стоунз, Магуайр, Маунт (Лингард, 84), Филлипс, Райс (Хендерсон, 88), Грилиш (Сака, 88), Стерлинг, Кейн.
Лихтенштейн - Германия 0:2
Голы: Вернер, 41 - 0:1, Сане, 77 - 0:2
Лихтенштейн: Бюхель, Малин (Колльманн, 83), Геппель, Хофер, Кауфманн, Фроммельт, Вольфингер (Йылдыз, 83), Хаслер, Зеле (Вольфингер, 61), Фрик (Грюненфельдер, 71), Фрик (Кардешоглу, 71).
Германия: Лено, Баку (Хофманн, 60), Гозенс, Керер, Зюле, Киммих (Виртц, 82), Мусиала (Ройс, 60), Гюндоган (Горетцка, 73), Хавертц (Гнабри, 60), Сане, Вернер.
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|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1