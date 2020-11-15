Германия обыграла Украину в Лиге наций
В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Германии на своем поле обыграла команду Украины со счетом 3:1.
Счет в начале матча открыл украинец Роман Яремчук, но затем победу немцам принесли Тимо Вернер, который оформил дубль, и Лерой Сане.
Благодаря победе Германия вышла на первое место в турнирной таблице группы 4, набрав девять очков. Украина с шестью очками осталась на третьей позиции.
Германия – Украина - 3:1 (2:1)
Голы: Яремчук, 12 - 0:1, Сане, 23 - 1:1, Вернер, 33 - 2:1, Вернер, 64 - 3:1
Германия: Нойер, Зюле, Макс, Кох, Рюдигер, Сане, Горецка, Гнабри, Гюндоган, Гинтер, Вернер (Брандт, 76).
Украина: Пятов, Конопля, Матвиенко, Соболь, Забарный, Зинченко, Марлос, Малиновский, Зубков (Михайличенко, 74), Степаненко (Макаренко, 69), Яремчук (Мораес, 75).
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|4
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|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
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|14
|2
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|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
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|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
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|О
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|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4