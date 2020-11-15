Германия обыграла Украину в Лиге наций

В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Германии на своем поле обыграла команду Украины со счетом 3:1.

Счет в начале матча открыл украинец Роман Яремчук, но затем победу немцам принесли Тимо Вернер, который оформил дубль, и Лерой Сане.

Благодаря победе Германия вышла на первое место в турнирной таблице группы 4, набрав девять очков. Украина с шестью очками осталась на третьей позиции.

Германия – Украина - 3:1 (2:1)

Голы: Яремчук, 12 - 0:1, Сане, 23 - 1:1, Вернер, 33 - 2:1, Вернер, 64 - 3:1

Германия: Нойер, Зюле, Макс, Кох, Рюдигер, Сане, Горецка, Гнабри, Гюндоган, Гинтер, Вернер (Брандт, 76).

Украина: Пятов, Конопля, Матвиенко, Соболь, Забарный, Зинченко, Марлос, Малиновский, Зубков (Михайличенко, 74), Степаненко (Макаренко, 69), Яремчук (Мораес, 75).

Не пропустите: Франция одержала важнейшую победу над Португалией. | http://soccernews.ru