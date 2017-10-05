Германия обыгрывает на выезде Северную Ирландию и бронирует путевку на Мундиаль

Группа "С" – одна из двух групп отборочного цикла на Чемпионат Мира-2018, в которой к девятому туру уже все было предельно ясно с первыми двумя позициями. Сборная Германии уверенно лидировала, опережая команду Северной Ирландии на пять очков, а те, в свою очередь, здорово оторвались от Чехии, которая уже никак не могла претендовать даже на обнадеживающую вторую строчку. Действующие чемпионы мира приехали в маленький Белфаст оформить путевку в Россию. Главной же задачей британцев было показать характер и не ударить лицом в грязь.

Главный тренер североирландцев Майкл О’Нил выставил в старте всех самых лучших, которые были в его распоряжении. Йоахим Лев едва не единственный наставник среди сборных команд европейского континента, который может позволить себе тасовать стартовую одиннадцатку как ему угодно без серьезной потери качества игры. Даже травма такого голкипера , как Мануэль Нойер не видится такой уж страшной, когда на спиной у него сидит основной голкипер "Барселоны" тер Штеген.

Как и в матче первого круга Бундестим не стала откладывать дела в долгий ящик и уже на второй минуте открыли счет. Просто фантастическим по красоте голом отличился Себастьян Руди, дальним ударом отправив мяч точно в "девятку". Шокированы таким началом "зелено-белые" тут же помчали вперед и едва не пропустили второй. Лишь благодаря великолепной реакции голкипера Макговерна, отразившего удар Вагнера, "двойка" не засветилась на табло местного стадиона уже к четвертой минуте. Немцы владели преимуществом, легко давалась игра гостям, а еще легче стало ближе к экватору первого тайма, когда все тот же Сандро Вагнер таки добился своего, заставив капитулировать стража ворот хозяйской сборной.

Свой первый опасный момент хозяева поля создали лишь в концовке первого тайма, когда с убойной позиции расстреливал тер Штегена Корри Эванс, но мяч каким-то образом угодил в корпус голкипера. С началом второй половины встречи мало что поменялось на поле. Разве что "зелено-белые" старались повыше встречать титулованного оппонента, но, откровенно говоря, мало что получалось. Уже на 52-й минуте счет разгромным мог сделать Томас Мюллер, если бы не кураж Макговерна, который явно больше всех желал добиться положительного результата.

В концовке поединка команды обменялись забитыми голами. Не смог уйти с поля без ничего незаменимый боец Лева Киммих. А гол престижа у североирландцев записал на свой счет Мадженнис. Таким образом, действующие чемпионы мира достаточно легко справились с британцами, благодаря чему забронировали себе путевку на ближайший Мундиаль.

Северная Ирландия – Германия – 1:3

Голы: Руди, 2 – 0:1, Вагнер, 21 – 0:2, Киммих, 86 – 0:3, Мадженнис, 90+3 – 1:3

Северная Ирландия: Макговерн, Маклафлин, Дж. Эванс, Маколи, Ходсон (Даллас, 46), Брант, Норвуд, Дэвис, К. Эванс (Сэвилл, 80), Мадженнис, Лафферти (Вашингтон, 70)

Германия: тер Штеген, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт, Руди, Кроос, Мюллер (Штиндль, 83), Горецка (Джан, 67), Дракслер (Сане, 72), Вагнер

Богдан Архипенко

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