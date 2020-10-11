Германия одержала первую победу в Лиге Наций

В третьем туре Лиги Наций сборная Германии одержала победу над Украиной (2:1).

Как сообщает Gracenote Live, немецкая сборная впервые выиграла в Лиге Наций. Турнир существует уже 25 месяцев, а Германия провела 7 игр, из которых две проиграла и четыре раза играла вничью.

Отмечается, что осталось 7 сборных, которые еще ни разу не побеждали в турнире - Андорра, Латвия, Исландия, Сан-Марино, Мальта, Ирландия и Северная Ирландия.

Германия занимает в своей группе второе место. 13 октября немцев ожидает игра против Швейцарии.

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