Германия одержала первую победу в Лиге Наций

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Германия одержала первую победу в Лиге Наций

В третьем туре Лиги Наций сборная Германии одержала победу над Украиной (2:1).

Как сообщает Gracenote Live, немецкая сборная впервые выиграла в Лиге Наций. Турнир существует уже 25 месяцев, а Германия провела 7 игр, из которых две проиграла и четыре раза играла вничью.

Отмечается, что осталось 7 сборных, которые еще ни разу не побеждали в турнире - Андорра, Латвия, Исландия, Сан-Марино, Мальта, Ирландия и Северная Ирландия.

Германия занимает в своей группе второе место. 13 октября немцев ожидает игра против Швейцарии.

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Лига Наций: все результаты 10 октября

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4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
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