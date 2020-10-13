Германия отыграла отставание в два мяча и сыграла вничью со Швейцарией

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Германия отыграла отставание в два мяча и сыграла вничью со Швейцарией

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Германии на своем поле сыграла вничью с командой Швейцарии. Немецкая команда сумела уйти от поражения, несмотря на то, что проигрывала 0:2 и 2:3. В составе хозяев отличились Тимо Вернер, Кай Хаверц и Серж Гнабри. У гостей дубль сделал Марио Гавранович, а также гол забил Ремо Фройлер.

Германия – Швейцария - 3:3 (1:2)
Голы: Гавранович, 5 - 0:1, Фройлер, 26 - 0:2, Вернер, 28 - 1:2, Хавертц, 55 - 2:2, Гавранович, 56 - 2:3, Гнабри, 60 - 3:3

Германия: Нойер, Гинтер (Джан, 77), Гозенс (Хальстенберг, 57), Клостерманн, Рюдигер, Горетцка, Киммих, Хавертц (Дракслер, 77), Кроос, Гнабри, Вернер.

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Шер, Родригес, Видмер, Шакири (Соу, 66), Цубер (Фернандеш, 66), Фройлер, Джака, Гавранович (Мехмеди, 75), Сеферович.

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