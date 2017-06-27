Германия побеждает Англию в серии пенальти и выходит в финал молодежного Евро

Полуфинальная стадия молодежного чемпионата Европы открывалась интереснейшим противостоянием двух именитых футбольных сборных Англии и Германии. Действие проходило в небольшом польском городе Тыхы на одноименном стадионе, вмещающим чуть более 15 тысяч человек. В отличие от немцев по турниру англичане шли достаточно ровно, спокойно выиграв свою группу с семью очками. "Орлы", в свою очередь, пролезли в полуфинал благодаря первой позиции среди команд, занявших вторую строчку в своих квартетах. Подопечные Штефана Кунца в третьем туре уступили своим главным конкурентам итальянцам, которых, собственно и пропустили вперед.

Стартовый состав обеих команд вызвал некоторые вопросы. В стане Бундестим отсутствовали такие известные игроки, как Махмуд Дауд и Митчелл Вайзер. Очевидно, главнокомандующий немецкой сборной остался недоволен действиями двух ведущих футболистов в матче против Италии. Их место в старте досталось Янику Хабереру и Максимилиану Филиппу. Эйди Буртойд решил поберечь одну из главных своих звезд Натана Редмонда, получившего небольшое повреждение в поединке с Польшей, поставив в старт Уилла Хьюза из "Дерби Каунти". Также на этот раз 46-летний специалист решил выпустить с первых минут Тэмми Абрахама на острие атаки, пожертвовав Джоном Свифтом.

Обе команды очень осторожно начали матч, но уже в дебюте поединка Германия могла претендовать на пробитие пенальти – Зельке был сбит в штрафной площади одним из защитников "трех львов", но рефери проигнорировал эпизод. Менее чем через пять минут Англия ответила - уже Уилл Хьюз падал вблизи ворот Поллерсбека, но литовский арбитр был неумолим. Сборные стоили друг друга, и это подтверждалось на поле. Мячом по очереди владели то одни, то другие. С таким же успехом создавались и опасные моменты. К середине первого тайма несколько великолепных моментов имел все тот Зельке, но были проблемы с точностью. Немцев же больше выручал вратарь, парируя мощные удары головой Чалобы и Абрахама.

Во второй половине первого тайма "орлы" стали прижимать соперника к своим воротам, а на 35-й минуте повели в счете. Дэви Зельке все же добился своего, расстреляв Пикфорда с передачи Тольяна. К чести британцев, они быстро отреагировали, еще до перерыва восстановив паритет усилиями Демарая Грэя.

Второй тайм начался с быстрого гола Англии. Британцы сполна воспользовались ошибкой немецкой обороны. Хьюз вошел в штрафную и прострелил во вратарскую на Абрахама – нападающему "Бристоль Сити" оставалось лишь попасть в неприкрытый угол. Пропустив гол, Германия побежала отыгрываться, но сравнять счет удалось не сразу. Лишь на 70-й минуте, вышедший на замену Феликс Платте точным ударом головой в ближний угол заставил капитулировать Пикфорда. Оставшееся основное время подопечные Кунца больше проводили в атаке, но забить никому не удалось, поэтому без экстра-тайма было не обойтись.

Дополнительные два тайма по 15-ть минут не хватило Англии и Германии, чтобы определить победителя, посему команды перешли к пробитию послематчевых пенальти. После четырех выстрелов сборные реализовали по три одиннадцатиметровых, но дойдя до заключительного удара, нервы покрепче оказались у немецких футболистов. Решающий удар Надима Амири оказался точным, а вот выстрел Натана Редмонда потащил Поллерсбек. Таким образом, Германия в сложном поединке вырывает у Англии путевку в финал молодежного чемпионата Европы.

Англия U-21 – Германия U-21 – 2:2 (серия пенальти 3:4)

Голы: Зельке, 35 – 0:1, Грэй, 41 – 1:1, Абрахам, 50 – 2:1, Платте, 70 – 2:2

Англия: Пикфорд, Холгейт (Айорфа, 106), Чемберс, Моусон, Чилуэлл, Уорд-Праус, Хьюз (Свифт, 86), Чалоба (Мерфи, 66), Грэй (Редмонд, 73), Бэйкер, Абрахам

Германия: Поллерсбек, Тольян, Юнг (Керер, 80), Кемпф, Герхардт, Хаберер (Кор, 102), Филипп, Майер, Арнольд, Гнабри (Амири, 87), Зельке (Платте, 63)

Богдан Архипенко

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