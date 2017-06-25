Германия побеждает Камерун и выходит в полуфинал с первого места

В заключительном матче группы В на Кубке конфедераций встретились сборные Германии и Камеруна. Немцев в отчетной встрече устраивала ничья, Камеруну же была необходима победа, желательно с крупным счётом.

С первых минут африканская команда пошла в атаку, на некоторое время заперев немцев у их ворот, но до опасных ударов по воротам тер Штегена дело не доходило. Германия же вообще не могла закрепиться на половине поля соперника в первые 15 минут. Лишь ближе к середине тайма немцы освоились и перешли в атаку. Самый опасный момент создал Киммих, который с нескольких метров пробил по воротам после навеса Платтенхардта с правого фланга, однако мяч полетел рядом со штангой. Также несколькими дальними ударами отметились Руди, Джан и Вернер. У Камеруна возник отличный момент лишь перед самым перерывом, когда Абубакар пробивал под перекладину, но немецкий вратарь продемонстрировал свою реакцию, переведя игровой снаряд на угловой.

После невзрачного первого тайма команды немцы ударно провели вторую половину встречи. Сразу же после возобновления игры отличная стенка прошла у Дракслера с Демирбаем, который прошёл в штрафную и отправил игровой снаряд в правую "девятку". Через несколько минут Джан вывел на ворота Вернера, который с нескольких метров расстреливал Ондоа, но в итоге попал ему в ногу, на добивании первым оказался Киммих, который пробивал с острого угла, но также не сумел переиграть Ондоа. В середине тайма произошел инцидент, который предопределил ход матча: арбитр сначала зафиксировал фол на Джане и показал желтую карточку Сиани, однако затем посмотрел повтор и поменял свое решение. В итоге удаление получил Мабука, который как раз и сбил немецкого игрока, высоко подняв ногу. Через минуту немцы наказали своего соперника, забив второй гол. Киммих навесил с правого фланга, а Вернер в падении пробил в противоход вратарю. Германия продолжила владеть инициативой, однако в конце встречи пропустила выпад Камеруна, в результате которого Абубакар пробил головой, переиграв тер Штегена, который ошибся, не став играть на выходе, а также неудачно поставив руки. Немцев это лишь раззадорило: Вернер забил третий гол, замкнув передачу Хенрикса от лицевой, мог также отличиться и Юнес, загубивший два момента в самой концовке.

Германия уверенно обыграла Камерун и вышла в полуфинал, где сыграет против Мексики.

Германия – Камерун 3:1

Голы: Демирбай, 48 – 1:0; Вернер, 66 – 2:0; Абубакар, 79 – 2:1; Вернер, 82 – 3:1

Германия: тер Штеген, Гинтер, Платтенхардт, Демирбай (Брандт, 78), Джан, Рюдигер, Зюле, Киммих, Дракслер (Юнес, 80), Руди (Хенрикс, 74), Вернер.

Камерун: Ондоа, Замба-Ангисса, Мабука, Тейку, Нганджи, Муканджо (Гуихоата, 70) , Абубукар, Фай, Джум (Нгамалеу, 57), Сиани, Бассогог (Экамби, 83).

Удаление: Мабука, 64

Вячеслав Горбачев

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