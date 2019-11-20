Германия показала свои чемпионские образцы в матче против Северной Ирландии! А Гнабри показал, что может претендовать на Золотой мяч в будущем!

Серьезного турнирного значения для группы "С" матч во Франкфурте не было, однако он был важным для жеребьевки основной сетки Евро 2020. В параллельной встрече Нидерланды побеждали Эстонию и вырывались в лидеры группы, но в случае победы Германии над Северной Ирландией подопечные Лёва вернули бы первое место. Северная Ирландия еще не побеждала грандов в отборе, а также не имела турнирной мотивации. Казалось, что матч превратится в избиение "зеленых", однако команды Майкла О'Нила имела на это свой взгляд. На фоне стартового натиска немцев гости неожиданно открыли счет: на 7-й минуте они заработали аут, после вбрасывания из которого произошла подача – ее выбили защитники, однако мяч подхватил Смит. Дальний удар Майкла метров с 25-ти отправил "кожаный снаряд" точно в левый нижний угол – 0:1!

Подобный поворот ситуации удивил, но не шокировал Манншафт. Уже на 10-й минуте Гнабри вывалился один на один с Пикок-Фаррелом и пробил по воротам, однако голкипер парировал выстрел животом; через минуту Горецка головой пробил из пределов штрафной – штанга спасла ирландцев! "Зеленые" огрызнулись врыванием Макнейра на 13-й минуте на угол штрафной, но Падди выстрелить так и не сумел. Немцы ответили атакой на 15-й минуте с ударом Брандта метров с 16-ти, однако его принял на себя Кэткарт. Кроме того, на 18-й минуте все тот же Кэткарт едва не срезал подачу Эктора в собственные ворота – гостям помогла быстрая реакция Пикока-Фаррела. Впрочем, сколько ниточке ни виться, а конец один. Уже через минуту Горецка протащил мяч к штрафной и отдал передачу влево на Эктора, а тот прострелил на Гнабри – Серж принял мяч и вторым касанием с разворота отправил его в дальнюю девятку! 1:1. После этого давление сборной Германии постепенно стало спадать. Лучшим моментом в следующие 20 минут стали удар головой в исполнении Брандта (легонько, в руки голкиперу) и дальний выстрел Киммиха в спину Кэткарта. Кроме того, последний однажды помешал Пикок-Фаррелу перехватить подачу Крооса, в результате чего произошла суета и два угловых, однако в целом матч проходил относительно спокойно. Немцы доминировали, хотя периодически ирландцы устраивали перфомансы вроде обыгрыша Киммиха и Брандта на дриблинге с подачей внешней стороной стопы (подобное провернул Смит). Постепенно стало заметно, что немцы не вылезают из чужой трети поля. Первый звоночек прозвучал на 41-й минуте после удара Крооса метров с 24-х в левую девятку – Пикок-Фаррел поймал мяч, однако уже через две минуты ему пришлось вынимать "кожаный снаряд" из сетки. Все началось с прострела Эктора на линию вратарской: Гнабри до мяча не дотянулся, а Горецка сумел подправить его в дальний угол – мяч рикошетом от штанги влетел в ворота! 1:2! Именно с таким счетом команды ушли на перерыв.

Не успели телекомментаторы прочитать стартовые составы на второй тайм, как Германия забила третий гол. Отличился Гнабри: Клостерманн принял классную передачу на ход по флангу с центра поля, после чего прострелил на нападающего "Баварии" – тот мощно пробил точно в дальний нижний угол! Этот эпизод задал дух всему тайму. Немцы продолжили осаду ворот Северной Ирландии: на 52-й минуте с дистанции под левую стойку мощно выстрелил Кроос (Пикок-Фаррел парировал), на 54-й Клостерманн попал во внешнюю сторону сетки с ближнего расстояния, на 58-й Гнабри головой замкнул подачу с левого фланга (мимо правого угла), а на 59-й рикошет после прострела Гюндогана подправил мяч под ближний каркас – Пикок-Фаррел поймал сферу. Наконец, на 60-й Брандт выполнил разрезную передачу на левый край штрафной, а Гнабри принял ее, обошел защитника и с острого угла отправил мяч под дальнюю штангу – 4:1! На этом можно было бы и остановиться. Северная Ирландия уже откровенно поплыла, но подопечные Йоахима Лёва и не думали о помиловании. Уже через две минуты после гола Гнабри Джан мощно пробил с дальней дистанции (немного неточно), а на 73-й, после ряда замен со стороны обеих главных тренеров, прилетел пятый гол – это Горецка выстрелил из полукруга перед штрафной в левый нижний угол – 5:1. Лишь после этого хозяева начали период доигрывания поединка, хотя до 80-х минут прошло несколько неточных дальних ударов. Северная Ирландия даже получила возможность огрызнуться рядом кроссов, но не более. Эндшпиль поединка прошел при полном контроле игры со стороны футболистов сборной Германии, но интересных моментов практически не возникало. В основное время можно вспомнить разве что неточное замыкания прострела Амири в исполнении Сердара, но уже в компенсированное немцы забили шестой мяч: Брандт получил передачу от Крооса на ход в штрафную, после чего пробил в дальнюю девятку – 6:1. Именно с таким счетом и завершился матч во Франкфурте.

Германия была похожа на "ту самую" Германию

Команде Майкла О'Нила не повезло оказаться в группе с Нидерландами и Германией, но она боролась до последнего, выиграв все матчи против аутсайдеров и дав бой во всех поединках с грандами – у голландцев отобрали очки дома, а с немцами удался агрессивный первый тайм. Именно поэтому Бундестим не могла относиться к "зеленым" свысока. Северная Ирландия – очень крепкий орешек. Тем более, что Манншафт находится на стадии смены поколений и частых экспериментов, которые создают очень много проблем. Нынешняя сборная Германии считается командой, против которой можно и нужно играть смело – ее игроки легко теряют концентрацию и многие ошибаются под давлением. Гол Смита на 7-й минуте поединка во Франкфурте, казалось бы, только подтвердил этот тезис, однако на этот раз британцы встретили другую Германию. Настоящую Германию. Ту, которую Линекер описал в своей знаменитой фразе о футболе и 22-х футболистов.

Подопечные Йоахима Лева контролировали ход встречи с первой и до последней минуты, допустив считанное количество ошибок в обороне – для их подсчета хватит пальцев одной руки. Немцы нисколько не стушевались после неожиданного пропущенного гола на старте встречи, сильно прижав соперника в ответ, и не останавливаясь даже после пятого забитого мяча. Манншафт доминировал на каждом участке поля по всем показателям: 22:7 по выстрелам по воротам, 844:311 по передачам (14:3 – по передачам под удар), 92:77 по проценту их точности, 21:10 по выигранным верховым единоборствами, 74% владения мячом, 1005 прикосновений, 40% игры на чужой трети поля (это аномально много) – ну и, собственно, шесть голов. Наиболее ярко кошмар, который пережили ирландцы, символизирует тепловая карта матча – наиболее красная зона активности гостей зафиксирована в их же штрафной. Именно так и должна играть сборная Германии против средних или кризисных коллективов. Бундестим не оставила гостям никаких шансов, устроив жестокий погром довольно крепкой команде – конечно, это всего лишь Северная Ирландия, а не Франция или Нидерланды, однако от Манншафт в матчах против подобных соперников ожидают именно 6:1. Подобного болельщики уже давно не видели.

Гнабри вырастает в звезду первой величины

Лучшим футболистом матча по всем рейтингам прогнозируемо стал Серж Гнабри, оформивший хет-трик, и ставший причастным к первому голу Горецки (он не замкнул прострел Эктора, но потянул за собой защитника). Впрочем, здесь более впечатляющим было не количество забитых мячей, а качество и легкость, с которой нападающий "Баварии" их забивал. Шикарный выстрел с разворота в девятку, классные обыгрыш на дриблинге и удары с острого угла – Гнабри играл очень эффектно. Можно подумать, что это просто хороший вечер, но на самом деле Гнабри с легкостью забивает очень красивые и сложные голы уже давно. Самые красивые из них он положил аргентинцам в товарищеском встречи и голландцам в нынешнем отборе к Евро 2020. Как ему вообще удается подобное? Тот, кто помнит Гнабри в "Арсенале" и "Вердере", припоминает его хорошую игру в полузащите и качественный дальний удар, но не фантастическую пластика и работу в одно-два касания в штрафной. Впрочем, качество качеством, но количество также важно. С ним у Гнабри полный порядок: кроме трех голов, в матче против Северной Ирландии, Серж выполнил еще три удара по воротам – лишь один из них прошел не в створ (не очень высокий нападающий пробил головой в темп мимо правого угла). Также на его счету 44 передачи (42 точные), 1 обыгрыш на дриблинге (перед третьим забитым мячом) и 1 перехват. Гнабри обновил большой рекорд: он стал первым за 50 лет немецким футболистом, которому удалось забить 13 голов в 13 матчах за сборную – в последний раз подобное достижение подчинялось ... Герду Мюллеру! Гнабри уже сейчас беспрекословно основной и в "Баварии", и в сборной. С такими скоростными характеристиками, пластичностью и умением работать как с глубины, так и в штрафной, Гнабри вырастет в футболиста экстра-класса. Собственно, он уже такой (другие в Мюнхене не играют), но речь может идти о большем – например, о трофеях вроде Золотого мяча. Конечно, в 22 года в первом по-настоящему топовом сезоне об этом думать рано, но то же Мбаппе недавно находился в похожем статусе гибкого и забивного перспективного футболиста – сейчас же он суперзвездный чемпион мира. Гнабри – яркий, забивной и уже бьет исторические рекорды. Нужно просто не останавливаться!