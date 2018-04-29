Германия потеряла форварда перед ЧМ-2018

Нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Ларс Штиндль выбыл из строя из-за травмы.

У футболиста диагностирован разрыв связок лодыжки. В ближайшее время его ждет операция, после которого он будет восстанавливаться несколько месяцев.

Таким образом форвард не поможет сборной Германии на Чемпионате Мира-2018.

Стоит отметить, что 29-летний Штиндль провел четыре матча в отборе на ЧМ-2018, а также вызывался в сборную Германии на последний матч с Бразилией (0:1).

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