Германия повторила антирекорд Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Бавария" проиграла "Ливерпулю" (1:3) и вылетела из турнира.

Ранее турнир покинули "Шальке", крупно проигравший "Манчестер Сити", а также дортмундская "Боруссия" уступившая "Тоттенхэму". Еще один немецкий клуб - "Хоффенхайм" не преодолел групповой турнир.

Таким образом, впервые за последние 13 лет ни один немецкий клуб не вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Месси установил очередное невероятное достижение. | http://soccernews.ru