Германия повторила собственный мировой рекорд по количеству побед подряд в квалификациях ЧМ

В заключительном матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Сборная Германии разгромила дома Азербайджан (5:1).

Эта победа стала 16-й подряд для немцев с учетом квалификации ЧМ-2014. Благодаря этому Германия повторила свой же мировой рекорд по количеству побед подряд в отборе, который был установлен с 1969 по 1985 год.

Стоит отметить, что Германия также установила новый рекорд по количеству голов (43) в одном отборочном цикле среди европейских сборных.

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