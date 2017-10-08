Германия повторила собственный мировой рекорд по количеству побед подряд в квалификациях ЧМ

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Германия повторила собственный мировой рекорд по количеству побед подряд в квалификациях ЧМ

В заключительном матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Сборная Германии разгромила дома Азербайджан (5:1).

Эта победа стала 16-й подряд для немцев с учетом квалификации ЧМ-2014. Благодаря этому Германия повторила свой же мировой рекорд по количеству побед подряд в отборе, который был установлен с 1969 по 1985 год.

Стоит отметить, что Германия также установила новый рекорд по количеству голов (43) в одном отборочном цикле среди европейских сборных.

Не пропустите: Германия выиграла 10 матчей из 10 в отборе к Чемпионату Мира и повторила рекорд Испании. | http://soccernews.ru

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