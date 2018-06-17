Германия проиграла в стартовом матче ЧМ впервые за последние 36 лет



Сборная Германии в стартовом матче Чемпионата Мира-2018 проиграла Мексике (0:1).

Для немецкой национальной команде проигрыш на старте турнира стал первым с 1982 года.

Тогда Германия проиграла Алжира (1:2), но в итоге вышла в финал, где проиграла Италии.

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