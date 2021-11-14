Германия разгромила Армению в матче отбора ЧМ-2022

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Германия разгромила Армению в матче отбора ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной Германии/Автор неизвестен

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Германии на выезде разгромила команду Армении со счетом 4:1.

Победу немцам принесли дубль Илкая Гюндогана, а также голы Кая Хавертца и Йонаса Хофманна. В составе хозяев отличился Генрих Мхитарян.

Германия, набрав 27 очков, заняла первое место в группе J и вышла в финальную стадию ЧМ-2022. Армения с 12 очками финишировала на 4-м месте в группе.

Армения – Германия - 1:4 (0:2)
Голы: Хавертц, 15 - 0:1, Гюндоган, 45 (с пенальти) - 0:2, Гюндоган, 50 - 0:3, Мхитарян, 59 (с пенальти) - 1:3, Хофманн, 64 - 1:4

Армения: Бучнев, Ароян, Чалишир, Тертерян, Маргарян, Удо (Григорян, 84), Восканян, Байрамян (Селараян, 69), Сперцян, Мхитарян (Григорян, 77), Адамян (Бриаско, 69).

Германия: тер Штеген, Керер, Та, Гинтер, Раум, Хавертц, Хофманн (Баку, 84), Сане (Брандт, 60), Гюндоган (Арнольд, 60), Мюллер (Нмеча, 60), Нойхаус (Фолланд, 73).

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