Германия разгромила Беларусь, Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией
В рамках отбора Евро-2020 сборная Германии уверенно обыграла Беларусь, а в другом матче Северная Ирландия сыграла вничью с Нидерландами.
Германия (18 очков) возглавляет группу С, следом за ними расположились Нидерланды (16), а замыкает тройку Северная Ирландия (13).
Германия - Беларусь 4:0
Голы: Гинтер, 41 - 1:0, Горетцка, 49 - 2:0, Кроос, 55 - 3:0, Кроос, 83 - 4:0
Германия: Нойер, Киммих, Гинтер, Клостерманн, Шульц, Гнабри (Вальдшмидт, 84), Кроос, Горетцка, Гюндоган, Кох, Вернер (Брандт, 68).
Беларусь: Гутор, Поляков, Матвейчик, Мартынович, Наумов, Ковалев (Скавыш, 78), Маевский, Нехайчик (Бессмертный, 84), Драгун, Стасевич, Лаптев (Лисакович, 68).
Северная Ирландия - Нидерланды 0:0
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Льюис (Томпсон, 81), Кэткарт, Эванс, Сэвилл (Смит, 58), Эванс (Макгинн, 70), Дэвис, Макнейр, Даллас, Уайт, Мадженнис.
Нидерланды: Силлессен, Велтман, де Лигт, Блинд, ван Дейк, Бергейс (де Йонг, 65), де Йонг, Промес, ван де Бек, Бабел, де Рон (Проппер, 36).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3