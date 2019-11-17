Германия разгромила Беларусь, Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией

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Германия разгромила Беларусь, Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией

В рамках отбора Евро-2020 сборная Германии уверенно обыграла Беларусь, а в другом матче Северная Ирландия сыграла вничью с Нидерландами.

Германия (18 очков) возглавляет группу С, следом за ними расположились Нидерланды (16), а замыкает тройку Северная Ирландия (13).

Германия - Беларусь 4:0

Голы: Гинтер, 41 - 1:0, Горетцка, 49 - 2:0, Кроос, 55 - 3:0, Кроос, 83 - 4:0

Германия: Нойер, Киммих, Гинтер, Клостерманн, Шульц, Гнабри (Вальдшмидт, 84), Кроос, Горетцка, Гюндоган, Кох, Вернер (Брандт, 68).

Беларусь: Гутор, Поляков, Матвейчик, Мартынович, Наумов, Ковалев (Скавыш, 78), Маевский, Нехайчик (Бессмертный, 84), Драгун, Стасевич, Лаптев (Лисакович, 68).     


Северная Ирландия - Нидерланды 0:0

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Льюис (Томпсон, 81), Кэткарт, Эванс, Сэвилл (Смит, 58), Эванс (Макгинн, 70), Дэвис, Макнейр, Даллас, Уайт, Мадженнис.

Нидерланды: Силлессен, Велтман, де Лигт, Блинд, ван Дейк, Бергейс (де Йонг, 65), де Йонг, Промес, ван де Бек, Бабел, де Рон (Проппер, 36).    

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