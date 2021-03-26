Германия разгромила Исландию в матче отбора ЧМ-2022

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Германия разгромила Исландию в матче отбора ЧМ-2022

Фото: твиттер European Qualifiers/Автор неизвестен

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Германии на своем поле разгромила команду Исландии со счетом 3:0.

Победу немцам принесли голы Леона Горецки, Кая Хаверца и Илкая Гюндогана.

Германия – Исландия - 3:0 (2:0)
Голы: Горецка, 2 - 1:0, Хаверц, 7 - 2:0, Гюндоган, 56 - 3:0

Германия: Нойер, Клостерманн, Рюдигер, Гинтер, Хавертц (Мусиала, 78), Горетцка (Нойхаус, 71), Сане (Вернер, 78), Гюндоган, Гнабри (Юнес, 86), Киммих, Джан.

Исландия: Халльдоурссон, Сампстед, Магнуссон, Арнасон, Ингасон, Бьярнасон, Паульссон, Траустасон (Сигурдссон, 71), Сигурйонссон (Гудмундссон, 40), Гуннарссон, Бедварссон.

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