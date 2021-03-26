Германия разгромила Исландию в матче отбора ЧМ-2022
Фото: твиттер European Qualifiers/Автор неизвестен
В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Германии на своем поле разгромила команду Исландии со счетом 3:0.
Победу немцам принесли голы Леона Горецки, Кая Хаверца и Илкая Гюндогана.
Германия – Исландия - 3:0 (2:0)
Голы: Горецка, 2 - 1:0, Хаверц, 7 - 2:0, Гюндоган, 56 - 3:0
Германия: Нойер, Клостерманн, Рюдигер, Гинтер, Хавертц (Мусиала, 78), Горетцка (Нойхаус, 71), Сане (Вернер, 78), Гюндоган, Гнабри (Юнес, 86), Киммих, Джан.
Исландия: Халльдоурссон, Сампстед, Магнуссон, Арнасон, Ингасон, Бьярнасон, Паульссон, Траустасон (Сигурдссон, 71), Сигурйонссон (Гудмундссон, 40), Гуннарссон, Бедварссон.
Не пропустите: Дания и Швейцария одержали победы в стартовых матчах отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Феерия Англии, крупная победа Германии и неудача Испании: все результаты отбора ЧМ-2022 25 марта
-
Италия победила Северную Ирландию в отборе ЧМ-2022
-
Испания не смогла обыграть Грецию в отборе ЧМ-2022
-
Англия уничтожила Сан-Марино на старте отбора ЧМ-2022
-
Германия разгромила Исландию в матче отбора ЧМ-2022
-
Уткин отреагировал на успех молодежной сборной России в стартовом матче Евро-2021
-
Рафаэль Бенитес может возглавить "Спартак"
-
Рамос приблизился к мировому рекорду по числу матчей за сборную
-
"Манчестер Юнайтед" готов платить Сульшеру почти миллион евро в месяц
-
Названы сроки возвращения Кокорина в строй
-
"Тоттенхэм" нашел замену Бэйлу в Бундеслиге
-
"Милан" не может договориться с Кессье о новом конракте
-
Появилось изображение третьей формы "Барселоны" на следующий сезон
-
Новичок "Уфы" намерен стать с клубом чемпионом России
-
Ла Лига - сильнейший чемпионат мира в прошлом десятилетии по версии IFFHS
-
Дания и Швейцария одержали победы в стартовых матчах отбора ЧМ-2022
-
Россия разгромила Исландию в стартовом матче молодежного чемпионата Европы
-
Маркизио рассказал о несостоявшемся переходе Бензема в "Ювентус"
-
1
Новое руководство "Барселоны" хочет расстаться с 8 игроками
-
Кержаков высказался про экс-игрока "Спартака", который обманул его на 11 миллионов долларов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3